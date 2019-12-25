Мария Фурсова выводит бьюти-бизнес Санкт-Петербурга на новый уровень

Всего 2 года назад Мария открыла салон красоты премиум-класса в Питере с названием Chisla. Внутри салона гостей встречает роскошная архитектура в стиле Серебряного века, оборудование и косметика новейшего поколения, лучшие стилисты, массажисты, визажисты и косметологи города.

Мария создала не просто салон красоты, а полноценный клуб, подобный светским салонам начала прошлого века. В Chisla помимо бьюти-услуг проводятся интересные встречи, лекции, литературные вечера. А в клиентах у Марии самые взыскательные женщины Санкт-Петербурга.

От переводчика до собственника бизнес-сети

Мария Фурсова с самого детства была самоорганизована и готова к выполнению сложных задач. При этом всей душой чувствовала искусство и мечтала стать актрисой, балериной, звездой эстрады. Маленькая Маша ставила театральные постановки и задействовала в них своих друзей. Тяга к искусству не помешала Марии окончить школу с золотой медалью и поступить на экономический факультет Политеха.

После рождения третьего ребенка и перерыва в бизнесе в 2018 году Мария открывает элитный салон красоты. Chisla быстро набирают популярность в городе. Девушки со всего Санкт-Петербурга собираются, чтобы подискутировать о знаменитых произведениях искусства в той или иной области.

Открытие нового бьюти-оздоровительного комплекса

В сентябре 2020 года, через 2 года после открытия салона Chisla, открывается новый велнес-центр http://chisla-spa.ru. В нем Мария Фурсова совместила древние индийские практики и инновационные японские технологии бьюти-индустрии.

В синергии с мастерами международного уровня по косметологии, различным видам массажа и аюрведы достигается максимальная польза красоте и здоровью женщин. Как всегда — атмосферность и яркие эмоции посетительниц превращают процедуры в некий ритуал. Его невозможно забыть — девушки чувствуют любовь, заботу Марии в каждый миг пребывания внутри и отвечают взаимностью.

Большинство клиенток принципиально ходят только в Chisla и Inno"Wellness. Ходят за разговорами об искусстве, девичьими поболтушками, приятной компанией за чашечкой кофе. Каждый проект Марии Фурсовой — это полноценный женский клуб по интересам.

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