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В Петербург из Аргентины привезли 42 тонны мандаринов с личинками мух
Сегодня, 15:20
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nastya960

В Петербург из Аргентины привезли 42 тонны мандаринов с личинками мух

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Теперь собственники продукции должны будут подвергнуть мандарины карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

В Морской порт Петербурга из Аргентины привезли 42 тонны мандаринов. Однако, при проведении фитосанитарного контроля груза сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили товар дальше. Во фруктах поселилась личинка средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь собственники продукции должны будут подвергнуть мандарины карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Средиземноморская плодовая муха может повредить до 70 видом растений. Это и черешня, и яблоки, и лимоны, и персики, и томаты, и многое другое. К счастью, в России она не обитает.

Фото: pixabay 

Теги: мандарины, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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