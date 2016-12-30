В Петербург из Аргентины привезли 42 тонны мандаринов с личинками мух

Теперь собственники продукции должны будут подвергнуть мандарины карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

В Морской порт Петербурга из Аргентины привезли 42 тонны мандаринов. Однако, при проведении фитосанитарного контроля груза сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили товар дальше. Во фруктах поселилась личинка средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь собственники продукции должны будут подвергнуть мандарины карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Средиземноморская плодовая муха может повредить до 70 видом растений. Это и черешня, и яблоки, и лимоны, и персики, и томаты, и многое другое. К счастью, в России она не обитает.

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