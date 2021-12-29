Маляревский: пытаются обмануть россиян за счет всплеска заболеваемости COVID-19

Эксперт напомнил о популярной схеме мошенников ловля на "наживку".

Российский эксперт Александр Маляревский заявил о том, что жителей страны пытаются обмануть за счет всплеска заболеваемости COVID-19. IT-журналист и обозреватель портала Computer Reseller News рассказал в интервью радио Sputnik рассказал об активизации мошенников. Злоумышленники пытаются воспользоваться сведениями о сложной эпидемиологической ситуации в РФ из-за распространения "омикрон"-штамма и извлечь для себя максимальную выгоду. В большинстве случаев преступники используют схемы с "наживкой" для обмана своих потенциальных жертв.

Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Александр Маляревский, эксперт

В частности, спросом у мошенников пользуется тема всевозможных выплат и льгот, так или иначе связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Именно на этом могут "играть" злоумышленники.

Пожилой пользователь соцсети Instagram потерял более 100 тыс. рублей, пытаясь стать инвестором.

Фото: Piter.tv

