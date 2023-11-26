Абдулай Диоп рассказал о сотрудничестве Бамако и Москвы.

Мали рассчитывает ускоренно нарастить военный потенциал при помощи России. Такое заявление сделал глава министерства по иностранным делам в Мали Абдулай Диоп в интервью журналистам "РИА Новостей".

Этот визит также является продолжением диалога по укреплению стратегического военного партнерства между двумя нашими странами. В его основе — укрепление боевого потенциала сил обороны и безопасности с целью достижения большей автономии, программа закупок военного оборудования. Абдулай Диоп, глава МИД Мали

Напомним, что в начале июня2 224 года малийскую столицу Бамако посетила российская делегация во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. По словам главы внешнеполитического ведомства африканского государства Диопа, этот рабочий визит отражает стремление Мали ускорить реализацию совместного плана "по наращиванию военного и оборонительного потенциала" с Москвой.

Глава МИД Мали прокомментировал арест российских активов на Западе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости