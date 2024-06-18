Глава МИД Мали прокомментировал арест российских активов на Западе

Абдулай Диоп прокомментировал деятельность Запада в сфере санкций.

Арест российских замороженных финансовых и имущественных активов в странах коллективного Запада не соответствует международному праву. Такое заявление сделал глава министерства по иностранным делам в Мали Абдулай Диоп в интервью журналистам "РИА Новостей". Иностранный дипломат пояснил, что подобные шаги подорвут доверие к мировым валютам и институтам. Руководитель профильного ведомства заметил, что власти Мали выступают против любых финансово-экономических санкций, а также односторонних принудительных мер.

Арест российских активов не соответствует международному праву… этот прецедент, вероятно, подорвет доверие к многосторонним институтам и даже к доминирующим на международном уровне валютам. Абдулай Диоп, глава МИД Мали

Эксперт добавил, что так как международная финансовая система построена на доверии, поэтому всем участникам желательно избегать подобных мер, чтобы не ослаблять еще больше мировую экономическую систему.

Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости