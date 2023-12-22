Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией

Глава министерства по иностранным делам Мали Абдулай Диоп в интервью журналистам "РИА Новостей" выразил надежду на то, что африканское государство и Россия смогут повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня существующих между ними политических отношений, а также отношений в военной сфере и сфере безопасности. Дипломат из африканской страны уточнил, что стремится к укреплению двустороннего партнерства ради выигрышного сотрудничества.
Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня хороших политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности.
Абдулай Диоп, глава МИД
Глава МИД Мали: западные санкции против России ударили по бедным странам.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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