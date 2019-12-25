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В Ленобласти врачи борются за жизнь малышки, которая подавилась орехами
Сегодня, 10:53
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти врачи борются за жизнь малышки, которая подавилась орехами

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В дыхательных путях ребенка нашли множественные инородные тела.

Во Всеволожском районе Ленобласти спасают жизнь маленькой девочке, появившейся на свет в июле 2020 года. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенка госпитализировали в ночь на 1 марта из квартиры на Пражской улице в Кудрово. Медики диагностировали у девочки множественные инородные тела в дыхательных путях. В тяжелом состоянии ее поместили в детское хирургическое отделение.

Со слов матери, вечером 28 февраля маленькая дочка подавилась орехами. 10 марта ее перевели на продолжение лечения в детскую областную больницу. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-классник попал в реанимацию после найденной на улице закладки.

Фото: pexels.com

Теги: дети
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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