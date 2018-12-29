Петербуржцы забыли спящую дочь в 111 автобусе

Девочке пришлось отправиться с сотрудниками полиции в отделение, пока ее не забрали домой.

В Красносельском районе Петербурга горе-родители забыли в общественном транспорте четырехлетнюю дочь. О потеряшка сообщили пассажиры автобуса, когда поняли, что девочка едет в гордом одиночестве. Пользователи социальных сетей разместили объявление о найденной малышке, которую забрали представители полиции.

Известно, что юная петербурженка была одета в серо-розовый пуховик и розовые шапку и шарф. Она находилась в салоне автобуса, ехавшего по маршруту 111. Отметим, что на данный момент мать и отец ребенка нашлись. Как им удалось забыть спящего ребенка - остается загадкой. Теперь семейную пару ожидает проверка.

Фото: Piter.tv