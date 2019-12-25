В Петербург из Кингисеппа доставили мальчика, которому выстрелили в шею на детской площадке

Днем 5 апреля в Петербург из Кингисеппа на вертолете доставили 10-летнего мальчика, который получил выстрел в шею на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел 4 апреля около 17:30. Неизвестный стрелял по детям на детской площадке на Октябрьской улице. Мальчик получил ранение мягких тканей шеи инородным телом.
Изначально ребенка поместили в травматологию, однако потом выяснилось, что ему нужна серьезная операция по извлечению пули. Сделать ее могут только в Петербурге.
Фото: 78.ru
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