На Малой Балканской у 19-летнего нашли 136 граммов синтетического наркотика

У молодого человека изъято 10 свертков.

Полицейскими Фрунзенского района задержан местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

При проверке документов в автомобиле "ВАЗ-21099" у дома 39 по улице Малая Балканская 13 февраля 2025 года в 00:40 полицейскими был задержан находящийся в состоянии опьянения, схожим с наркотическим, неработящий 19-летний местный житель.



Фото: МВД

У молодого человека изъято 10 свертков. Экспертиза установила, что в них находится синтетическое наркотическое средство общей массой 136 граммов.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: Piter.tv