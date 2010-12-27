Малахов "перешел" в петербургский "Зенит"

Телеведущий сфотографировался в футболке сине-бело-голубых со своим именем.

Андрей Малахов "перешел" в футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

В соцсетях клуба появились снимки, на которых известный телеведущий, недавно покинувший Первый канал, позирует в форме сине-бело-голубых. На футболке написана фамилия Малахова и номер 1.

Уход журналиста из программы "Пусть говорят" обсуждают с конца месяца. Малахов проработал на Первом канале более 20 лет, поэтому за ситуацией пристально следили не только его коллеги, но и рядовые телезрители.

Фото: vk.com/zenit

Фото: woman.ru