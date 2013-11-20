Макрон заявил об окончании "периода изобилия" и призвал к единству на фоне кризисов

Президент Франции выступил на Совете министров.

Происходящие в мире кризисы ознаменовали завершение периода "изобилия" и "беззаботности" в различных сферах. Об этом во время открытия первого заседания французского совета министров рассказал глава государства Эмманюэль Макрон. Он выступил перед чиновниками после летнего перерыва в заседаниях. По словам политика, сейчас мировое сообщество должно сплотиться в готовности платить цену за урегулирование последствий. При этом Франция живет в период потрясений.

Может показаться, что период, который мы переживаем вместе с нашими соотечественниками, структурируется серией кризисов, один хуже другого. И на нашу долю выпало урегулировать эти неотложные проблемы Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер страны отметил, что ранее технологическая продукция казалась постоянно доступной, но сейчас французы видят нарушение цепочки добавленной стоимости и нехватку материалов. По мнению Макрона, следует говорить о "конце изобилия земель и даже воды".

Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал не идти на компромиссы с Россией.

Фото и видео: YouTube / BFMTV