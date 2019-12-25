Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.
По словам французского лидера, администрация США и лично президент страны Джо Байден "очень привязаны к Европе". Он отметил, что из-за цен на энергоносители в отношениях Америки и Европы существует рассинхронизация.
Европа – покупатель газа и нефти, США – производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Ранее Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным.
Фото: YouTube / 60 Minutes
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