По его словам, на это влияют цены на энергоносители.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По словам французского лидера, администрация США и лично президент страны Джо Байден "очень привязаны к Европе". Он отметил, что из-за цен на энергоносители в отношениях Америки и Европы существует рассинхронизация.

Европа – покупатель газа и нефти, США – производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным.

Фото: YouTube / 60 Minutes