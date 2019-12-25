Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

Он также подчеркнул, что решить нынешний конфликт на Украине могут переговоры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Макрон отметил, что считает такой подход лучшим способом возобновить взаимодействие глав государств. Он также подчеркнул, что решить нынешний конфликт на Украине могут переговоры. Французский лидер добавил, что не видит здесь "военного варианта", а также не считает, что Запад хочет "уничтожить Россию".

Мы, французы, никогда к этому не стремились. Более того, у нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон заявил, что архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России.

Фото: YouTube / 60 Minutes