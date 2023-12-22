Макрон заявил о готовности к диалогу с Трампом в случае его переизбрания

Французский президент Эмманюэль Макрон готов к сотрудничеству с американцем Дональдом Трампом в случае его переизбрания на высший государственный пост в Вашингтоне. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце.
Я работаю с тем руководителем, которого выбирает народ.Я готов поддерживать диалог в интересах Франции с кем бы то ни было, как это было с Трампом на протяжении всего срока его президентства.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Ранее бывший лидер Белого дома 15 января одержал убедительную победу по результатам кокусов (собраний местных активистов) членов Республиканской партии в штате Айова. Дональд Трамп получил 51% голосов сторонников движения. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от партии на президентские выборы в США.
Франция почтит память погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль.
Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron
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