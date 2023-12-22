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Макрон заявил о готовности к диалогу с Трампом в случае его переизбрания

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Глава Франции оценил возможность сотрудничества с США при новой администрации.

Французский президент Эмманюэль Макрон готов к сотрудничеству с американцем Дональдом Трампом в случае его переизбрания на высший государственный пост в Вашингтоне. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце.

Я работаю с тем руководителем, которого выбирает народ.Я готов поддерживать диалог в интересах Франции с кем бы то ни было, как это было с Трампом на протяжении всего срока его президентства.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее бывший лидер Белого дома 15 января одержал убедительную победу по результатам кокусов (собраний местных активистов) членов Республиканской партии в штате Айова. Дональд Трамп получил 51% голосов сторонников движения. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от партии на президентские выборы в США.

Франция почтит память погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: дональд трамп, президентские выборы, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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