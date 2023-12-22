Франция почтит память погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль

Эмманюэль Макрон рассказал, сколько французов погибло на Ближнем Востоке из-за действий ХАМАС.

Франция почтит память погибших людей, ставших жертвами в ходе нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Соответствующей информацией глава государства Эмманюэль Макрон поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце. Лидер европейской страны заметил, что траурное мероприятие состоится 7 февраля в Париже.

41 французский гражданин погиб 7 октября в ходе нападения ХАМАС. Церемония в память о жертвах нападения состоится 7 февраля в Париже. Эманюэль Макрон, президент Франции

Макрон также отметил, что трое французских граждан в настоящее время находятся в заложниках у боевиков. Французский президент заверил общественность в том, что власти делают все возможное для их освобождения.

Макрон заявил о необходимости усиления суверенитета Европы.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron