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Макрон: в развивающихся странах упрекают Запад в двойных стандартах

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Глава Франции выступил на Парижском форуме мира.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в развивающихся странах упрекают коллективный Запад в двойных стандартах по подходам к решению глобальных проблем. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на Парижском форуме мира. Политик призвал коллег создавать универсализм без европоцентризма. Он уверен, что в мире существуют такие проблемы, которые не могут решаться без международного сотрудничества. В частности, речь идет о климатических изменениях, неравенстве, защите биологического разнообразия, финансировании наиболее уязвимых экономических национальных систем, продовольственной безопасности.

Я был поражен, что во многих странах Глобального Юга упрекают Европу и США в двойных стандартах. Эти страны говорят, что мы не думаем об универсализме, когда принимаем решения о санкциях, которые их затрагивают.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже полагают, что универсализм является единственной возможностью решить эти проблемы.

Макрон призвал к скорейшему возобновлению переговоров властей Венесуэлы с оппозицией.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: двойные стандарты, запад, парижский форум мира, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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