Макрон: в развивающихся странах упрекают Запад в двойных стандартах

Глава Франции выступил на Парижском форуме мира.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в развивающихся странах упрекают коллективный Запад в двойных стандартах по подходам к решению глобальных проблем. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на Парижском форуме мира. Политик призвал коллег создавать универсализм без европоцентризма. Он уверен, что в мире существуют такие проблемы, которые не могут решаться без международного сотрудничества. В частности, речь идет о климатических изменениях, неравенстве, защите биологического разнообразия, финансировании наиболее уязвимых экономических национальных систем, продовольственной безопасности.

Я был поражен, что во многих странах Глобального Юга упрекают Европу и США в двойных стандартах. Эти страны говорят, что мы не думаем об универсализме, когда принимаем решения о санкциях, которые их затрагивают. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже полагают, что универсализм является единственной возможностью решить эти проблемы.

Макрон призвал к скорейшему возобновлению переговоров властей Венесуэлы с оппозицией.

Фото и видео: YouTube / Élysée