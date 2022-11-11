Макрон призвал к скорейшему возобновлению переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

Президент Франции провел встречу с коллегой из Аргентины.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему возобновлению в Мексике переговоров властей Венесуэлы с оппозицией. Соответствующее заявление глава государства сделал в Париже на совместной пресс-конференции с лидером Аргентины Альберто Фернандесом, говоря о темах переговоров, которые будут подняты политиками в Елисейском дворце на двусторонней встрече. Глава Франции оценил личный вклад своего коллеги из Аргентины в мирное урегулирование проблемы. Ситуация будет обсуждаться 11 ноября на Парижском форуме мира.

Мы намерены обсудить ситуацию в Венесуэле,.Переговоры между режимом и оппозицией должны возобновиться в кратчайшие сроки в Мексике, впервые с гуманитарными соглашениями. Я бы хотел, чтобы были политические гарантии. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что немногим ранее Эмманюэль Макрон встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН в Египте (Cop27). В опубликованном в социальных сетях ролике заметно, что Макрон называет николаса Мадуро президентом, хотя еще в 2019 году Париж признавал временным президентом латиноамериканской республики оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции.

Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández