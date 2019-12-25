Макрон заявил, что G7 считают инцидент в Кременчуге "военным преступлением"

Президент Франции рассказал о позиции саммита стран G7.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны саммита G7 (Большой семерки) считают инцидент с торговым центром в городе Кременчуг "военным преступлением". Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Елисейском дворце сделал глава государства. Политик отметил, что после удара по ангарам загорелся ТЦ. В Париже намерены добиваться того, чтобы РФ не одержала победу в текущем украинском конфликте.

G7 осуждают это новое военное преступление. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что генерал-лейтенант России Игорь Конашенков уведомил население страны о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по ангарам с поставленным из США и ЕС вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин. По информации от официального представителя Минобороны, детонация хранившихся боеприпасов привела к возгоранию находившегося поблизости с предприятием торгового центра.

Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители.

Фото и видео: YouTube / Élysée

