Макрон заявил, что Франция намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания

Глава страны призвал расширить финансирование данной структуры.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что власти в Париже намерены укрепить собственные силы ядерного сдерживания. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на авиабазе Мон-де-Марсан, расположенной на юго-западе страны. Политик обратился к командованию Вооруженных сил. Политик напомнил военным о том, что стратегический арсенал Франции позаоляет ставить державу в особое положение среди остальных членов Евросоюза. Известно, что изменения будут внесены в планы о развитии ВС РФ в период за 2024-2030 года.

Мы должны укрепить национальные силы сдерживания. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы.

Фото и видео: YouTube / Élysée