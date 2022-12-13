Глава Франции рассказал о том, что региону придется жесткое реагировать на внешнюю угрозу экономической системе ЕС.

Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы. В ходе совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом глава Франции уточнил, что говорит о документе, который предусматривает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, но грозит европейскому региону деиндустриализацией.

Европа переживает трудный период из-за войны, а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать… Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон и Санчес заявили, что Европа должна проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе.

Лавров: Макрон хотел бы позвать на конференцию государств Европы лишь отдельные регионы РФ.

Фото и видео: YouTube / Élysée