Макрон заявил, что Франция и США продолжат военную поддержку Украины

Президент Франции подтвердил готовность помогать Киеву и дальше.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и США продолжат военную поддержку Вооруженных сил Украины и экономическую поддержку народа страны в противостоянии России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне. Политик заметил, что уверен в дальнейшей поддержке киевского режима со стороны Белого дома. Он выразил благодарность своему коллеге в реализации данного направления работы.

Мы смогли подтвердить ряд конкретных инициатив, они должны быть реализованы в ближайшие дни и недели. Мы подтвердили приверженность продолжать поддержку Украины, в том числе оказывать помощь украинским военным. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон назвал крайне агрессивной политику субсидирования США американских компаний.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

