Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо

Глава Франции рассказал об успешной диверсификации поставок газа в стране.

Французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что с газом в стране зимой все будет хорошо. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления перед местными журналистами, отвечая на вопросы в рамках своей рабочей поездки в Алжир. Политик напомнил о том, что власти смогли диверсифицировать энергетические поставки. Скоро во Франции появился новый газовый терминал в Гавре, поэтому Париж сможет обеспечивать себя запасами.

Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Франция стала пятой страной Евросоюза, в которой подземные хранилища оказались заполнены газом более, чем на 90%. В конце июля текущего года официальный представитель кабинета министров Оливье Веран заявил СМИ о том, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии.

Макрон объявил о готовности отправить на Украину судно с гуманитарной помощью.

Фото и видео: YouTube / Élysée