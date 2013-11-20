Макрон объявил о готовности отправить на Украину судно с гуманитарной помощью

Президент Франции поздравил украинский народ с Днем суверенитета страны.

Франция направит в ближайшее время на Украину грузовое судно с гуманитарными грузами. Об этом журналистам рассказал глава государства Эмманюэль Макрон, который разместил соответствующее видеообращение в своих аккаунтах в социальных сетях.

Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также политик поздравил украинцев с Днем независимости государства. Французский лидер заверил Киев в том, что его жители могут рассчитывать на помощь Парижа "сегодня и завтра". Он пообещал продолжать оказывать военную поддержку стране в противостоянии с Москвой.

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" и призвал к единству на фоне кризисов.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron