Макрон выступил за увеличение присутствия полиции на улицах в ближайшие 10 лет

Франция увеличит число правоохранителей по стране.

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил за увеличение присутствия полиции и жандармов на улицах в ближайшие 10 лет. Такое заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции. Он подвел итоги проведенных консультаций по вопросам работы правоохранительных органов. По мнению политика, нахождение на улицах представителей закона является сдерживающим фактором для преступников. Это способствует снижению криминогенной обстановки по стране.

Я хочу обозначить сроки, значительно увеличить - можно сказать удвоить - за 10 лет присутствие полицейских и жандармов в общественных местах. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Франции поручил правительству до 1 января следующего года пересмотреть нормативы по работе полицейских. Он также призвал уменьшить административные занятия для представителей ведомства. По словам Макрона, сейчас минимум один участник каждого патруля имеет при себе нательную камеру, которая фиксирует все происходящее. Франция закупила 15 тысяч аппаратов, еще около 15 камер будут распределены между оперативниками в ближайшее время.

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Фото: YouTube / European Comission