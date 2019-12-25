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Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
Сегодня, 10:19
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matveyvn

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

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Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине.

Эммануэль Макрок, президент Франции

По его словам, президент России Владимир Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника для урегулирования ситуации в стране.

Ранее Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки.

Теги: макрон, протесты в белоруссии, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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