Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине. Эммануэль Макрок, президент Франции

По его словам, президент России Владимир Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника для урегулирования ситуации в стране.

Ранее Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки.