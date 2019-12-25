Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине.
Эммануэль Макрок, президент Франции
По его словам, президент России Владимир Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника для урегулирования ситуации в стране.
Ранее Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки.
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