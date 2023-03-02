Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Глава Франции не знал о прилете основателя Telegram в Париж.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о прибытии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париж, а также не планировал с ним встречаться. Соответствующее заявление сделал глава европейского государства, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде. Ранее сатирическое издание Canard Enchaîné сообщило, что в ходе задержания бизнесмен с тремя гражданствами заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с главой государства.

Это неправда, что я кого-либо приглашал... Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США.

Фото и видео: YouTube / Александр Вучич