Макрон считает, что действия стран НАТО в ущерб союзникам подрывают стабильность альянса

Глава Франции рассказал о спорных моментах в деятельности военного альянса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что действия стран НАТО подрывают стабильность альянса. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По мнению спикера, не следует преследовать собственные национальные интересы на мировой арене в ущерб странам-союзникам.

Солидарность между союзниками - это не конъюнктурный фактор. Она подразумевает обязанности и ответственность друг перед другом, а также приверженность соблюдению международного права. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам Макрона, противоречивые действия со стороны НАТО Париж наблюдал в Сирии, Ливии, Кавказе и Восточном Средиземноморье. Он также напомнил генсеку о расхождениях позиций по ситуации с вооружением. Неоднократно в ходе выступления французского лидера звучала критика в адрес Турции.

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении.

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