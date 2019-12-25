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Макрон считает, что действия стран НАТО в ущерб союзникам подрывают стабильность альянса
Сегодня, 14:19
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lesjasap

Макрон считает, что действия стран НАТО в ущерб союзникам подрывают стабильность альянса

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Глава Франции рассказал о спорных моментах в деятельности военного альянса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что действия стран НАТО подрывают стабильность альянса. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По мнению спикера, не следует преследовать собственные национальные интересы на мировой арене в ущерб странам-союзникам.

Солидарность между союзниками - это не конъюнктурный фактор. Она подразумевает обязанности и ответственность друг перед другом, а также приверженность соблюдению международного права. 

Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам Макрона, противоречивые действия со стороны НАТО Париж наблюдал в Сирии, Ливии, Кавказе и Восточном Средиземноморье. Он также напомнил генсеку о расхождениях позиций по ситуации с вооружением. Неоднократно в ходе выступления французского лидера звучала критика в адрес Турции.

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении.

Фото: Pixabay.com

Теги: йенс столтенберг, нато, эмманюэль макрон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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