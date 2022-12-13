Макрон рассказал о парадоксе Путина

Глава Франции сообщил, что его коллега из России не "неприятный человек".

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о парадоксе российского президента Владимира Путина. В ходе общения с местными журналистами из Les Rencontres du Papotin глава государства подчеркнул, что "парадокс" заключается в том, что российский лидер не является неприятным человеком. В материале говорилось о том, что еще с начала регионального конфликта в феврале 2022 года париж призывал поддерживать контакты с руководством Кремле и вести диалог, однако несмотря на это Макрон все равно резко и критически высказывался о боевых действиях действиях Москвы. Франция дала обещание украинским гражданам в том, что Париж поможет им победить.

Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Parce que c"est notre projeeeet