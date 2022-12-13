Макрон призвал создать особый механизм для доставки помощи Украине "в реальном времени"

Глава Франции рассказал о том, что механизм будет основан на программах ЕС по защите населения.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейских коллег создать особый механизм для доставки военной и финансовой помощи Украине "в реальном времени". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на донорской конференции, которая проводится сегодня в Париже. Политик отметил, что на мероприятии стороны смогут объявить о создании специального инструментария. Этот механизм будет основываться на уже существующих программах Евросоюза по защите населения. Дополнительно в будущем его можно будет расширить за счет других государств, которые захотят принять в нем участие.

Нам нужно, чтобы помощь доставлялась точно на места. Помимо форумов, на которых мы договариваемся о конкретных суммах, нужна очень тесная координация с сетью контактов по всей стране. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что конференция по обеспечению финансовой помощи киевскому режиму проходит под председательством Эмманюэля Макрона. По словам французского лидера, в дискуссиях на этот раз участвуют страны, которые ранее играли менее заметную роль в оказании помощи Украине.

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Фото и видео: YouTube / Right Now