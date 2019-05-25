Президент Франции провел переговоры с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис в мире. С соответствующим заявлением лидер страны выступил перед журналистами до переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Выступление политиков распространила пресс-служба Елисейского дворца. Париж призвал партнеров из латинской Америки искать решения по тем последствиям, которые коснулись страны из-за украинского конфликта.

Мы должны найти коллективный ответ…в том числе для продовольственных рынков в свете серьезного риска продовольственного кризиса в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон добавил, что во время общения с президентом Аргентины намерен обсудить также саму ситуацию на Украине, включая глобальные последствия этого конфликта. Речь идет не только о продовольственной безопасности, но также и об энергетической.

Макрон снова вступил в должность президента Франции.

Фото и видео: YouTube / Élysée