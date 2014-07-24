Французский президент Эмманюэль Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу в том случае, если российская сторона примет решение прекратить энергетические поставки в Европу. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для местных журналистов с телеканалов TF1 и France 2.
Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Ранее официальный представитель кабинета министров Франции Оливье Веран заявил прессе о том, что в европейском регионе есть серьезный риск возникновения дефицита газа в случае прекращения поставок ресурсов из России.
Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины.
Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron
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