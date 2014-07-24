Глава Франции оценил угрозу отказа России от газовых поставок в ЕС.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу в том случае, если российская сторона примет решение прекратить энергетические поставки в Европу. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для местных журналистов с телеканалов TF1 и France 2.

Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее официальный представитель кабинета министров Франции Оливье Веран заявил прессе о том, что в европейском регионе есть серьезный риск возникновения дефицита газа в случае прекращения поставок ресурсов из России.

Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron