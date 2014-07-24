Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины

Эмманюэль Макрон объяснил невмешательство Парижа в кризисную ситуацию.

Франция не хочет нового мирового военного конфликта из-за Украины. Соответствующее заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон. Политик отметил, что именно поэтому политик отказывается от вмешательства в кризис. Такой информацией лидер страны поделился с журналистами телеканалов TF1 и France 2.

Мы должны быть готовыми к тому, что война на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению французского политика, Париж должен и далее помогать Украине и вводить санкции против Москвы.

В ЦБ Франции считают, что инфляция в стране будет оставаться высокой до начала 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron