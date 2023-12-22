Макрон планирует посетить Украину в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений

Глава Франции объявил о готовности снова посетить Киев.

Французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал журналистам новые поставки вооружений Украине и заявил о своем намерении согласовать их во время рабочего визита в Киев. Эта поездка должна совершиться в феврале текущего года. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце.

Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер европейской страны добавил, что Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и "сотни бомб". В этом контексте Эмманюэль Макрон объявил прнессе об успехах в местном промышленности, которые позволят поставлять для Вооруженных сил Украины больше военной продукции. В частности, речь идет об отправке самоходных гаубиц Caesar. Глава государства заметил, что поставки будут осуществлены в реальном времени, то есть сразу же, после их анонса.

Макрон заявил о готовности к диалогу с Трампом в случае его переизбрания.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron