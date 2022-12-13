Макрон планирует посетить Китай в начале апреля

Французский лидер рассказал о том, то Пекин вовлечен в попытки добиться мира на Украине.

Французский президент Эмманюэль Макрон намерен посетить с официальным рабочим визитом Китай в начале апреля 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего общения с местными журналистами на полях Международного сельскохозяйственного салона. Политик положительно оценил включение Пекина в работу по обеспечению мира. Таким образом лидер Франции прокомментировал недавний план властей КНР по дипломатическим усилиям решения регионального кризиса. Документ представляет из себя 12 пунктов. В Париже считают, что стабильность и мир на Украине невозможен без вывода российских Вооруженных сил и соблюдения территориального суверенитета.

Я отправлюсь в Китай в начале апреля. Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, очевидно, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие, остановила эту агрессию до начала переговоров. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: Франция никогда не поддержит идею поражения России.

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