Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине

Президент Франции не согласен с позицией Марио Драги о бессмысленности разговоров с главой РФ.

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил дальнейших контактов с Владимиром Путиным по Украине. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления в эфире местного телеканала France 5. Политик прокомментировал журналистам высказывание итальянского премьер-министра Марио Драги о том, что чиновник начинает думать о том, что с российским лидером бесполезно говорить.

Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая - мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая - мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Француз подчеркнул, что из-за проведения предвыборной кампании двусторонний диалог между Парижем и Москвой стал менее интенсивным.

Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине.

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