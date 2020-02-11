Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил дальнейших контактов с Владимиром Путиным по Украине. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления в эфире местного телеканала France 5. Политик прокомментировал журналистам высказывание итальянского премьер-министра Марио Драги о том, что чиновник начинает думать о том, что с российским лидером бесполезно говорить.
Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая - мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая - мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Француз подчеркнул, что из-за проведения предвыборной кампании двусторонний диалог между Парижем и Москвой стал менее интенсивным.
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине.
Фото и видео: YouTube / C à vous
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