Макрон назвал постыдным заявление премьера Мали о том, что Франция бросила эту страну

Чогель Кокалла Маига раскритиковал Париж за завершение миссии "Бархан".

Эмманюэль Макрон назвал постыдным заявление премьер-министра Мали о том, что Франция бросила эту страну. Такое заявление политик сделал в рамках выступления на торжественной церемонии закрытия сезона "Африка 2020". В Париже отреагировали на речь коллеги Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Франция оставила африканскую страну на произвол судьбы. Макрон заметил, что был потрясен этими словами и считает их неприемлимыми.

Это позор и это не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига выступил с соответствующим видеообращением на заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября. Он напомнил о последствиях завершения французской операции "Бархан" в стране. По мнению африканского чиновника, Мали просто поставили под свершившимся фактом. Он добавил, что власти будут искать средства и пути для более эффективного обеспечения безопасности в регионе в автономном режиме.

Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК.

Фото: YouTube / The Telegraph