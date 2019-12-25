Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии

Президент Франции назвал Россию сильной державой.

Французский президент Эмманюэль Макрон напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что Россия навсегда останется частью Евразии. По словам европейского лидера, они делят один континент на планете, а Россию следует считать сильной державой, которая "была, есть и будет". Таким мнением иностранец поделился с журналистами в рамках пресс-конференции с румынским главой Клаусом Йоханнисом.

Мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик добавил, что никогда ранее не разделял подход о том, что сначала Европа начнет войну с РФ, а уже завтра захочет ее ликвидировать.

Макрон: Киеву придется вести переговоры с Москвой.

Фото и видео: YouTube / Élysée