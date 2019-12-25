Макрон: Киеву придется вести переговоры с Москвой

Президент Франции рассказал о том, когда европейцы и Украина сядут за стол переговоров с Россией.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Киеву и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Москвой. Свою позицию европейский политик изложит в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Клаусом Йоханнисом, проведенного в рамках рабочей поездки в Румынию. По мнению главы государства, общение между делегатами из Украины и РФ произойдет после установления в регионе режима прекращения огня.

Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять…, мы должны будем начать вести переговоры….Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский лидер отметил, что в этот день европейцы также будут сидеть за столом переговоров, чтобы выступить между сторонами гарантами безопасности. Сегодня Макрон в Румынии встретится с местными военнослужащими из НАТО.

Макрон отметил вклад Елизаветы II в развитие Европы.

Фото и видео: YouTube / Élysée

