Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия

Глава Франции призвал Киев защищаться, а не атаковать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого западного вооружения. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой, премьер-министром Голландии Марком Рютте. Мероприятие состоялось в Гааге. Трансляция события велась на официальном сайте Елисейского дворца. Париж считает, что поставляемые в качестве военной помощи вооружения должны использоваться киевским режимом исключительно для защиты страны и противостоянии внешней угрозе.

Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в конце декабря прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил прессе о готовности Вооруженных сил Украины атаковать российские территории в случае дальнейшего нанесения массированных ударов по территории страны.

Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений.

Фото и видео: YouTube / Élysée