Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти

По его словам, странам не хватает огромных мощностей.

ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон президенту США Джо Байдену на полях саммита G7.

Макрон отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заимом. Тот заявил французскому лидеру, что он находится на максимуме производственной мощности. Также без Заим сообщил, что Саудовская Араваия может увеличить добычу до 150 тысяч баррелей в сутки.

Но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле.

Фото: YouTube / Élysée