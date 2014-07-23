Макрон: МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС

Глава Франции рассказал о договоренностях с российским и украинским президентами.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) получило гарантии безопасности для миссии на Запорожской атомной электростанции. Об этом журналистам сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, который находится с рабочим визитом в Алжире. Политик уточнил, что беседовал на днях с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, а также с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг 25 августа встретился с Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также модальности экспертной группы, которая отправится на режимный объект.

Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо.

Фото и видео: YouTube / Élysée