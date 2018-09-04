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Макрон: Франция развернет новую бригаду в Румынии

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Президент подтвердил готовность французских властей усилить безопасность союзников.

Франция развернет новую бригаду в Румынии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Глава государства отметил, что подтвердил готовность французских властей усилить безопасность союзников. В связи с этим было принято решение отправить новую бригаду в Румынию для укрепления НАТО на востоке.

Франция решила взять на себя это обязательство в отношении Румынии.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным.

Видео: YouTube / FRANCE 24

Теги: президент франции, румыния, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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