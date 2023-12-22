Макрон: Франция не будет наносить удары по позициям хуситов

Политик объяснил, что не хочет эскалации конфликта.

Париж не намерен участвовать в нанесении ударов по позициям хуситов в Йемене в целях того, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока и Красном море. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце.

Франция решила не присоединяться к коалиции, которая наносит превентивные удары по позициям хуситов. Мы стремимся избегать эскалации. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов заявило общественности, что будет наносить удары по территории еврейского государства, а также не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Такую деятельность движение планирует вести до того момента, пока Израиль не прекратит операцию в палестинском анклаве. Согласно данным от американского Центрального командования Вооруженных сил, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали свыше 20 гражданских судов.

Макрон планирует посетить Украину в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron