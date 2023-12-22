Синоптик Вильфанд: майская зима является редкой природной аномалией

Причиной похолодания стал арктический воздух, который проник в регион благодаря необычной барической ситуации или полю давления, сформировавшемуся в циклоне и антициклоне.

Холода охватили не только Россию, но и частично затронули приграничные районы Беларуси и Польши. Этот фронт протянулся от самых западных границ до Западной Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тееканау "360".

Вильфанд объяснил, что причиной похолодания является арктический воздух, который проник в регион благодаря необычной барической ситуации или полю давления, сформировавшемуся в циклоне и антициклоне. К западу от центра Европейской части России располагается четко выраженный антициклон. В соответствии с законами атмосферной циркуляции, воздух в нем движется по часовой стрелке, то есть приходит к нам с севера и северо-запада. Ближе к Западной Сибири находится центр циклона с низким давлением. Там воздух движется по часовой стрелке и забирает его с самых отдаленных акваторий Северного Ледовитого океана.

Синоптик добавил, что из-за этого большая часть России, а также прилегающие территории Беларуси и Польши испытывают влияние отрицательной аномалии.

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