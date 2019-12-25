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Rybka123

Майгуров избран новым президентом СБР

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Ранее прежний глава организации сложил с себя полномочия из-за конфликта при назначении главных тренеров сборной.

Двукратный бронзовый призер Олимпиад и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров возглавил Союз биатлонистов России (СБР). После прошедшего 11 июня голосования его кандидатура была единогласно одобрена на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

На посту главы СБР Майгуров сменил Владимира Драчева, который ранее сложил с себя полномочия. До этого он выступил против назначения на должности старших тренеров сборной РФ Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, которых одобрила верхушка СБР. В итоге должности заняли Михаил Шашилов и Юрий Каминский, чью кандидатуру утвердило Министерство спорта России.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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