Маас: создание альянса AUUKUS может осложнить ситуацию на мировой арене

В МИД Германии выразили солидарность с Францией в отношении нового оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии.

Немецкий министр внешнеполитического ведомства Хайко Маас считает, что договоренность о трехстороннем партнерстве Австралии, США и Великобритании в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUUKUS) сбивает с толку не только Францию. Такое заявление чиновник сделал на пресс-подходе к журналистам в Нью-ЙОрке на полях Генеральной ассамблее ООН. Трансляция мероприятия велась пресс-службой МИД ФРГ в Instagram. По мнению специалиста новое оборонное партнерство ведет к осложнению мировой обстановки.

Это сбивает с толку, и не только Францию….осложнит многие вещи. Хайко Маас, глава МИД Германии

Он с пониманием относится к решению Парижа отозвать своих послов из США и Австралии для дальнейших консультаций. Напомним, что в рамках соглашений Австралия отказалась от соглашения с Францией о строительстве подводных лодок. Вместо этого Канберра при помощи американских технологий сама будет создавать субмарины. Речь идет о минимум восьми атомных подлодках, которые выйдут на службу в 2026 году.

МИД Франции: ЕС и США остаются союзниками, несмотря на разногласия по AUUKUS.

Фото и видео: Instagram / auswaertigesamt