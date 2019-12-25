МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%

Международный валютный фонд рекомендовал Банку России снизить ключевую ставку ниже 4%. Об этом говорится в заключении МВФ после консультаций с российскими властями.
Снижение ключевой ставки, по мнению аналитиков фонда, поможет избежать инфляции.
Снижение ставки на 50 б. п. необходимо в соответствии с базовым прогнозом.
цитата из отчёта МВФ
Аналитики фонда считают, что так получится сохранить пространство реакции на будущие потрясения.
Ранее на Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов.
Фото: pixabay.com
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