МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%

Аналитики фонда считают, что так получится сохранить пространство реакции на будущие потрясения.

Международный валютный фонд рекомендовал Банку России снизить ключевую ставку ниже 4%. Об этом говорится в заключении МВФ после консультаций с российскими властями.

Снижение ключевой ставки, по мнению аналитиков фонда, поможет избежать инфляции.

Снижение ставки на 50 б. п. необходимо в соответствии с базовым прогнозом. цитата из отчёта МВФ

Аналитики фонда считают, что так получится сохранить пространство реакции на будущие потрясения.

Ранее на Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов.

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