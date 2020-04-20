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МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта
Сегодня, 11:07
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МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта

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Сотрудники полиции рассказали о том, как распознать мошеннический сайт с товарами.

Российские правоохранительные органы рассказали гражданам о том, как не потерять деньги при онлайн-покупках, совершаемых в преддверии 8 марта. Сотрудники из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России уточнили,  что если онлайн-ресурс недавно зарегистрирован, а также имеет только положительные отзывы, требует в качестве оплаты осуществить денежный перевод на карту физического лица, то, скорее всего, речь идет о сайте с фейковыми услугами.

Если домен зарегистрирован в последние несколько недель или месяцев – это тревожный сигнал... Если на сайте 100% положительных отзывов без критики – вероятно, они подделаны. Проверьте отзывы в приложении Яндекс.Карты и 2ГИС или на форуме отзывов.

сообщение полиции

В МВД считают, что самыми ценными для пользователя должны быть средние оценки. В том случае, если товар кому-то не понравился, то его, как минимум, получили. Специалисты добавили, что надёжные магазины осуществляют оплату при получении заказа или при помощи безопасных систем. Правоохранители рекомендуют загружать фотографии товара в поисковую систему, если картинки взяты с чужих сайтов, то указанная страница является ненадёжной.

В Петербурге среди сотрудников на 2% выросли опасения по поводу увольнения.

Фото: pxhere.com

Теги: 8 марта, мвд, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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