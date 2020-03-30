Подозреваемые утверждают, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского.

МВД обвинило сотрудников ЛДПР в хищении денег. Речь о двух сотрудниках аппарата партии. Им предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций ЛДПР. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Дело было возбуждено ещё в августе. Имена фигурантов не названы. Подозреваемые утверждают, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского. Он вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он отказался от очных ставок.

В январе 2020 года уголовное дело направили в прокуратуру центрального округа Москвы. Его вернули из-за пробелов в расследовании. 3 марта зампрокурора округа решил передать дело в Следственный комитет ЦАО.

Ранее Владимир Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии.