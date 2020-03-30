МВД обвинило сотрудников ЛДПР в хищении денег. Речь о двух сотрудниках аппарата партии. Им предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций ЛДПР. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Дело было возбуждено ещё в августе. Имена фигурантов не названы. Подозреваемые утверждают, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского. Он вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он отказался от очных ставок.
В январе 2020 года уголовное дело направили в прокуратуру центрального округа Москвы. Его вернули из-за пробелов в расследовании. 3 марта зампрокурора округа решил передать дело в Следственный комитет ЦАО.
Ранее Владимир Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии.
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Интересно. Кто же это скоммуниздил столько денег в аппарате ЛДПР - у самого "наичестнейшего" Жирика?
Двух сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении а они заявили, что действовали по указанию сына В.Жириновского, вице-спикера ГД Игоря Лебедева?!
Да это же грубейшее нарушение "конвенции" по мздоимству и казнокрадству, понимаете ли…
Свинство чистой воды!
Жирик спит и видит себя президентом и нате вам - такой облом! Борзописцы тоже хороши, в такой тяжелый для ЛДПР момент, понимаете ли, закидали его вопросами о однопартийцах - ворах и мошенниках. Спрашивается, зачем нервируете Жирика и сколько можно, о грустном?
Давеча этот политклоун предложил "разгрузить" аж самого российского Президента.
Есть встречное предложение: Необходимо срочно "разгрузить" депутатов! Им нужно меньше жрать - больше работать! Реже фантазировать и перестать тырить!
Ругай - не ругай, а депутатов между прочим, тоже надо беречь!..
Ну виданное ли это дело, "слуги народа" жиреют и пухнут - стали проваливаться вместе с креслами.
"Бедный" и в меру "упитанный" Жирик обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой "укрепить все кресла" в зале пленарных заседаний. Это он объяснил уже вторым случаем поломки кресла под депутатом: "У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай", - сказал он. - У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Депутаты сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят".
Воистину: Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет. Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится.